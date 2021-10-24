Лондон, 24 октября, 2021, 07:39 — ИА Регнум. Галерея Уффици во Флоренции является лучшим музеем мира по версии британского журнала TimeOut. Рейтинг опубликован на сайте издания.

(сс) ashwinmandloi Лувр

Авторы издания объяснили, что галерея Уффици признана лучшим музеем мира из-за богатства коллекции. В этом музее собрано множество впечатляющих картин эпохи Возрождения, включая «Медузу» Караваджо, «Рождение Венеры» Боттичелли и «Юдифь, обезглавливающая Олоферна» Артемизия Джентилески.

Второе место рейтинга досталось знаменитому парижскому Лувру. Замкнул тройку лучших музеев мира по версии журнала Музей современного искусства в Нью-Йорке.

Продолжили рейтинг Национальный музей современного искусства в Сеуле и Национальный музей африкано-американской истории и культуры в Вашингтоне. Также в десятку лучших музеев мира вошли музей Акрополя в Афинах, музей Терракотовой армии в Сиане, Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге, Рейксмузей в Амстердаме и Современная галерея Тейт в Лондоне.