Журнал TimeOut составил рейтинг лучших музеев мира
Лондон, 24 октября, 2021, 07:39 — ИА Регнум. Галерея Уффици во Флоренции является лучшим музеем мира по версии британского журнала TimeOut. Рейтинг опубликован на сайте издания.
Авторы издания объяснили, что галерея Уффици признана лучшим музеем мира из-за богатства коллекции. В этом музее собрано множество впечатляющих картин эпохи Возрождения, включая «Медузу» Караваджо, «Рождение Венеры» Боттичелли и «Юдифь, обезглавливающая Олоферна» Артемизия Джентилески.
Второе место рейтинга досталось знаменитому парижскому Лувру. Замкнул тройку лучших музеев мира по версии журнала Музей современного искусства в Нью-Йорке.
Продолжили рейтинг Национальный музей современного искусства в Сеуле и Национальный музей африкано-американской истории и культуры в Вашингтоне. Также в десятку лучших музеев мира вошли музей Акрополя в Афинах, музей Терракотовой армии в Сиане, Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге, Рейксмузей в Амстердаме и Современная галерея Тейт в Лондоне.