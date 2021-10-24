Техас, США, 24 октября, 2021, 07:20 — ИА Регнум. Двое детей шести и восьми лет погибли в результате ДТП на автогонках, когда потерявший управление водитель въехал в толпу зрителей в американском штате Техас. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба полиции в Facebook.

ДТП

Соревнования по драг-рейсингу (автогонки по прямой) проходили на взлётно-посадочной полосе аэропорта в городе Керрвиль. В ходе соревнований водитель одного из автомобилей слетел с трассы и врезался в припаркованные автомобили и в толпу зрителей.

В результате ДТП на месте скончался мальчик шести лет, ещё один мальчик восьми лет скончался в региональном медицинском центре Питерсона в Керрвиле. Ещё восемь человек пострадали, из них четверо были доставлены санавиацей в больницы Сан-Антонио. Четыре человека. в том числе двое детей, получили травмы, не опасные для жизни.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух погибших и пятерых пострадавших в результате ДТП с участием гоночного автомобиля на соревнованиях в американском штате Техас.