Париж, 24 октября, 2021, 07:18 — ИА Регнум. Ракета-носитель Ariane 5 успешно вывела на околоземную орбиту два спутника 24 октября. Об этом сообщает пресс-служба компании-оператора запуска Arianespace.

Tieum512 Рокета Ariane 5

Старт проводился с космодрома «Куру» во Французской Гвиане. Первый из спутников отделился от носителя через 30 минут после запуска, второй — ещё через 10 минут.

Один из выведенных на орбиту спутник — SYRACUSE 4A — является военным. Он будет использоваться министерством обороны Франции для обеспечения специальной связи.

Второй спутник — SES-17 — принадлежит базирующемуся в Люксембурге оператору спутниковой связи SES S.A. Этот аппарат обеспечит покрытие Северной и Южной Америки, а также Атлантического океана и Карибских островов.

В Arianespace отмечают, что в результате этого запуска был обновлён рекорд совокупной массы полезной нагрузки, доставленной носителем на околоземную орбиту. Следующим стартом для европейского носителя станет запуск американского космического телескопа «Джеймс Уэбб».