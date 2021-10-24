Карталы, Челябинская область, 24 октября, 2021, 07:17 — ИА Регнум. В Карталах Челябинской области полицейские задержали 35-летнего мошенника. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

По данным полиции, этот гражданин брал со своих земляков предоплату за услуги по изготовлению теплиц, заборов и металлических ворот. Однако затем не выполнял своих обязательств и переставал выходить с заказчиками на связь.

Уже установлена его причастность к трём преступным эпизодам. Размер ущерба составил 153 тыс. рублей.