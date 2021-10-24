Москва, 24 октября, 2021, 07:04 — ИА Регнум. «Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в связи с сильным ветром в Москве и в Московской области. Об этом 24 октября сообщает Гидрометцентр РФ.

Указатель ветра

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Предупреждение о потенциально опасной погоде будет действовать с 09:00 до 18:00 24 октября. В этот период ожидается сильный ветер, скорость отдельных порывов составит 17 м/сек.

Жителям Москвы и Московской области рекомендуется быть осторожнее, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать под ними свои автомобили.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сильном ветре, который наблюдался в Москве 23 октября.