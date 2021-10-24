Оренбург, 24 октября, 2021, 06:54 — ИА Регнум. В Оренбуржье 49-летняя медсестра получила после разговора с мошенником кредит на сумму 700 тыс. рублей и затем потеряла эти деньги. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Gtrk-kaluga.ru Мошенники

По данным полиции, жительнице Саракташа позвонил неизвестный гражданин, представившийся инспектором безопасности портала госуслуг, и рассказал ей, что её личный кабинет взломали. Якобы для предотвращения последствий взлома он потребовал от неё коды доступа, поступающие на мобильный телефон. Женщина предоставила злоумышленникам эту информацию. В итоге на гражданку оформили кредит и затем сняли деньги.

Когда женщине начали поступать СМС-сообщения о списании денег, она поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено и расследуется уголовное дело.