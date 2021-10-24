Гавана, 24 октября, 2021, 06:20 — ИА Регнум. Более 60 тысяч российских туристов посетили с апреля по октябрь кубинский курорт Варадеро. Об этом 24 октября сообщила официальный представитель министерства туризма Кубы в провинции Матансас Ивис Фернандес.

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Авиарейсы из России были возобновлены в апреле текущего года. Начиная с этого времени кубинский курорт Варадеро принял более 60 тыс. российских туристов. При этом за последние шесть лет поток желающих посетить Кубу из России вырос на 38%. Перелёт на Кубу осуществляется из Москвы четырьмя авиакомпаниями. В будущем министерство туризма островного государства рассчитывает, что перелёты будут осуществляться напрямую из других городов России.

Также Матансас Ивис Фернандес отметила, что при оказании услуг в Варадеро поставлен в приоритет русский язык. А после ослабления ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса, владельцы отелей рассчитывают увеличить приём российских туристов, в том числе в Гаване.

Полное открытие туристического сектора власти Кубы планируют 15 ноября, а уже с 7 ноября будет отменено требование о прохождении обязательного карантина для приезжающих. При въезде в страну нужно будет предъявить сертификат о вакцинации, либо ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до въезда.

После массовой вакцинации местными препаратами Abdala и Soberana 02 в стране наблюдается снижение заболеваемости COVID-19. Всего из 11 млн жителей Кубы полностью прошли курс вакцинации 6,9 млн человек. В стране серьёзно ослаблены ограничения на работу точек общепита, музеев, библиотек, а также на массовые мероприятия, которые проводятся на воздухе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Кубы планируют до конца текущего года принять 100 тысяч туристов.