Кемерово, 24 октября, 2021, 05:53 — ИА Регнум. Как минимум шесть человек пострадали в результате ДТП с участием лесовоза, внедорожника и грузового автомобиля в Кемеровской области. Об этом 24 октября сообщает телеграм-канал «Инцидент Кузбасс».

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По предварительной информации, авария произошла на участке трассы Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий. В результате аварии пострадали шесть человек, погибших нет. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

На месте происшествия работают представители экстренных служб. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с пассажирским автобусом в Астраханской области, в результате которого погибли пять человек, в том числе один ребёнок.