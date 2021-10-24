Техас, США, 24 октября, 2021, 04:58 — ИА Регнум. Как минимум два человека погибли, ещё пятеро получили травмы, когда гоночный автомобиль врезался в толпу зрителей на соревнованиях по драг-рейсингу в американском штате Техас. Об этом 24 октября сообщает телеканал CTV News.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Гонки Airport Race Wars-2 проходили в аэропорту Керрвилла. По предварительным данным, водитель одного из гоночных автомобилей не справился с управлением и сначала врезался в припаркованные автомобили, затем въехал в толпу зрителей.

На месте ДТП погибли два человека, четверых пострадавших доставили вертолётами санавиации в больницы Сан-Антонио. Ещё одного пострадавшего госпитализировали в Региональный медицинский центр Петерсона.

Причины и обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели пяти человек в результате ДТП с пассажирским автобусом под Астраханью.