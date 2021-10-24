Нью-Дели, 24 октября, 2021, 04:40 — ИА Регнум. Платформой для разжигания религиозной ненависти и призывов к насилию стали сервисы американской корпорации Facebook в Индии. Об этом 24 октября сообщает газета The Wall Street Journal.

Jaipurbeat.com Мобильные приложения WhatsApp и Facebook

По данным издания, число публикаций, способствующих разжиганию ненависти на религиозной почве выросло в Facebook в конце 2019 — начале 2020 года в три раза. Кроме того, призывы к беспорядкам и насилию, а также разного рода ложные слухи распространялись через мессенджер WhasApp, принадлежащий Facebook.

Пользователи социальной сети и мессенджера, согласно внутреннему расследованию компании Facebook, жаловались на контент, поощряющий насилие, ненависть и конфликты на религиозной почве. В частности, в Facebook и WhatsАpp появилась масса публикаций, обвиняющих мусульман в распространении коронавируса.

Напомним, в конце февраля текущего года в Индии начались столкновения между группами радикально настроенной молодёжи, спровоцированные спорным законом о гражданстве. Участники беспорядков громили магазины, совершали поджоги автомобилей и зданий, нападали на сотрудников полиции. Особенно пострадали районы, где в основном проживали мусульмане. В результате беспорядков погибло около 50 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания Facebook подала иск против гражданина Украины за кражу данных.