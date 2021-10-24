Астрахань, 24 октября, 2021, 04:08 — ИА Регнум. Четверо взрослых и один ребёнок погибли в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в Астраханской области. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП

Авария произошла в ночь на 24 октября на автотрассе Р-216 неподалеку от озера Ишкуль. Пассажирский автобус, в котором находилось 28 человек, следовал из Махачкалы в Петербург.

В результате столкновения с грузовиком на месте ДТП погибли пять человек, ещё семь человек были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Общее число пострадавших устанавливается. Причины и обстоятельства смертельной аварии выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Челябинской области, в результате которого произошло опрокидывание автомобиля полиции.