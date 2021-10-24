Лондон, , 03:48 — REGNUM Многодневные консультации по проблеме изменений положений протокола по Северной Ирландии, который был подписан в связи с выходом Великобритании из состава Евросоюза, проведут переговорщики Соединенного Королевства и ЕС. Об этом сказано в распространённом 23 октября заявлении представителя британского правительства.

Британия Иван Шилов © ИА REGNUM

В Лондоне пояснили, что, несмотря на конструктивность дискуссий первого ряда между британскими и европейскими переговорщиками, остались существенные разногласия между сторонами.

«На этой неделе было много домыслов по поводу вопросов управления, но наша позиция остается неизменной — Европейский суд по разрешению споров между Великобританией и ЕС должен перестать играть свою роль», — отмечается в документе, поступившем в распоряжение ТАСС.

Переговорщиков от Еврокомиссии ожидают в Лондоне 26 октября. Темами дискуссий между ними и британской сторон, как ожидается, станут санитарные и фитосанитарные меры, таможенные проверки и процедуры. Кроме того, на конец недели запланирована встреча представителя премьер-министра Соединенного Королевства по Brexit и международной политике Дэвида Фроста с замглавы ЕК Марошем Шефчовичем. После переговоров они дадут оценку достигнутому прогрессу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что у Британии и Евросоюза нет прогресса на переговорах по Северной Ирландии.

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