Вашингтон, 24 октября, 2021, 03:22 — ИА Регнум. Минимальную цену на свои самые дорогие модели Model S и Model X подняла на $5 тыс. компания Tesla. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба компании.

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Стоимость четырёхдверного седана Model S выросла с $89 990 до $94 990. Цена внедорожника Model X после повышения стала шестизначной и составляет сейчас $104 990.

При этом, согласно данным интернет-портала Electrek, спрос на автомобили Tesla до сих пор превышает предложение, и это несмотря на наращивание объёмов производства. Предполагается, что руководство компании просто решило воспользоваться ситуацией. В пользу этого предположения говорит и подъём $2 тыс. цены на наиболее популярные модели седан Model 3 и кроссовер Model Y.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Tesla вывела на испытания обновлённую версию пикапа Tesla Cybertruck.