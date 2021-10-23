Москва, 24 октября, 2021, 02:52 — ИА Регнум. Любые инсинуации касательно якобы изменившейся позиции РФ по непризнанию самопровозглашённой «Республики Косово», появившиеся после того, как двое сотрудников приштинской Канцелярии посольства России в Сербии покинули территорию Косова, решительно осуждает и отвергает Россия. Такое заявление сделала 23 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Mid.ru Мария Захарова

Захарова отметила, что самопровозглашённые «власти Косово» и силы, стоящие за ними, не перестают осуществлять провокации в отношении российских дипломатов в Республике Сербия. Дезинформационные вбросы, призванные поставить под сомнение приверженность России резолюции СБ ООН 1244, были предприняты сразу же после того, как двое сотрудников приштинской канцелярии посольства РФ в Сербии покинули территорию Косово.

«Решительно осуждаем подобное деструктивное поведение и отвергаем любые инсинуации о якобы изменении российской позиции относительно непризнания самопровозглашенной «Республики Косово», — заявила официальный представитель МИД России.

Напомним, президент самопровозглашённого Косово Вьоса Османи 22 октября объявила о признании Приштиной двух российских дипломатов персонами нон-грата. На это МИД России заявил, что Москва не признает Косово, а следовательно, не признает его решений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД РФ прокомментировал решение Косова об объявлении двух дипломатов России персонами нон грата.