Вашингтон, , 02:23 — REGNUM Российские граждане вошли в категорию, которая не сможет получить американскую визу на территории своей страны. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

Посольство США в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

Российские граждане официально отнесены Госдепом к категории Homeless Nationalities (дословный перевод — «бездомные национальности», прим ИА REGNUM). К ним относятся граждане тех стран, на территории которых нет американского консульства. Также в эту категорию входят граждане тех стран, ситуация в которых не позволяет дипломатам обрабатывать все поступающие к ним заявки на получение визы из-за недостатка сотрудников в консульствах.

Кроме граждан России в эту категорию попали граждане таких стран, как Куба, Эритрея, Иран, Ливия, Сомали, Южный Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен. Российские граждане, желающие получить американскую визу, могут это сделать в столице Польши, Варшаве.

Напомним, США должны были с 1 августа сократить численный состав своей дипмиссии в России и привести их в соответствие с новыми требованиями, согласно которым Вашингтону запрещено нанимать на работу граждан РФ и третьих стран. Посол США в России Джон Салливан разъяснил, что из-за этих мер численность работников дипмиссий в РФ сократится до 120 человек и станет невозможно оказывать в полном объёме консульские услуги.

Такие правила были установлены Россией в ответ на санкции, введённые США в апреле текущего года. Российский МИД заявил, что санкционный курс США противоречит интересам обеих сторон.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вопрос численности сотрудников американских дипмиссий в России будет обсуждаться в ходе очередного раунда двусторонних переговоров.

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