Вашингтон, 24 октября, 2021, 01:46 — ИА Регнум. Стремительное падение, какого не знал ни один американский лидер начиная с 1945 года, пережил рейтинг действующего президента США Джозефа Байдена. Об этом 23 октября сообщает издание Telegraph, ссылаясь на анализ результатов исследований Gallup, американского института общественного мнения.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

За первые девять месяцев текущего года рейтинг президента Байдена снизился с 56% до 44,7%, на 11,3 процентного пункта. Таким образом, действующий американский лидер стал рекордсменом среди десяти предыдущих президентов США. Предыдущий рекорд принадлежал Бараку Обаме, 44-му президенту США, у него рейтинг доверия за девять месяцев понизился на 10,1 процентного пункта.

Настолько резкая потеря рейтинга может означать, что Байден разочаровал своих избирателей сильнее, чем любой его предшественник, начиная с 1945 года. Для сравнения, у экс-президента и главного соперника Байдена на президентских выборах Дональда Трампа за первые девять месяцев у власти рейтинг понизился лишь на 4,4 процентного пункта.

Отмечается, что терять популярность Байден начал в июле, когда заболеваемость COVID-19 в стране стала резко расти. Довершила падение рейтинга операция по выводу войск из Афганистана.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что рейтинг одобрения деятельности Байдена снизился до рекордного.