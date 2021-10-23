Богота, 24 октября, 2021, 01:21 — ИА Регнум. Глава наркокартеля «Клан залива» был задержан в результате совместной операции сотрудников полиции с военными в Колумбии. Об этом 23 октября сообщает газета El Tiempo.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Колумбия

Дайро Усуга по прозвищу Отоньель был задержан в ходе совместной операции полиции и армии в муниципалитете Некокли на северо-западе страны. В настоящее время задержанного главаря преступной организации везут в Медельин.

«Клан залива» — крупнейшая преступная организация в Колумбии, специализирующаяся на наркоторговле. Её главарь Усуга был самым разыскиваемым преступником в мире. Против него возбуждено около 120 уголовных дел, он входит в список международных преступников, разыскиваемых Интерполом.

Операция по его поимке разрабатывалась сотрудниками правоохранительных органов около пяти лет лет. Вместе с задержанным главарём преступной группировки было изъято около 400 тонн наркотических веществ и задержаны крупные руководители наркокартеля.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сбежавших из тюрьмы заключённых в Колумбии. Всего произошло два массовых побега, сбежали около 40 человек.