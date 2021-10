Москва, , 01:27 — REGNUM Самопровозглашенные власти Косово и стоящие за ними силы не прекращают провокации в отношении российских дипломатов в Сербии. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова 23 октября в своем телеграм-канале прокомментировала пост сербского прозападного эксперта Орхана Драгаша в «Твиттере», в котором он обвинил Россию в «признании Косово».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Как только сотрудники приштинской Канцелярии посольства России в Сербии покинули территорию Косово, тут же была организована новая провокация — осуществлены дезинформационные вбросы, цель которых — поставить под сомнение приверженность России резолюции СБ ООН 1244», — отметила Захарова.

Дипломат отвергла любые инсинуации о якобы изменении российской позиции по поводу непризнания самопровозглашенной «Республики Косово».

Напомним, что ранее Драгаш опубликовал фотографию «официального письма», которое Канцелярия посольства России в Приштине адресовала властям сепаратистского Косово. В этом письме на английском языке упоминается «Republic of Kosovo» («Республика Косово») без звездочки, которая должна напоминать о том, что речь идет о международно непризнанной территории. Письмо датировано 27 ноября 2020 года. В опубликованном «документе» Канцелярия посольства России в Сербии фигурирует как «Office of the Embassy of the Russian Federation in Pristina, в то время как официальное название российского дипломатического учреждения — «Chancery of the Embassy of the Russian Federation».

Орхан Драгаш является учредителем и директором Международного института безопасности (Белград). Институт занимается политическим консалтингом и исследованиями в области безопасности и «международной интеграции» (в основном речь идёт об интеграции в ЕС и НАТО). Драгаш в 2012 году защитил докторскую диссертацию в Европейском университете в Брюсселе.

Президент сепаратистского Косово Вьоса Османи 22 октября сообщила о том, что Приштина объявила двух российских дипломатов персонами нон-грата. В ответ на это МИД России заявил, что Москва не признает Косово и, соответственно, не признает его решений.