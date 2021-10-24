24 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 11:34 — REGNUM Информация о том, что Киев получил заключительную партию дополнительной «помощи» по безопасности от Вашингтона на $60 млн, стала поводом для бурной реакции в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 24 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Альянс. Зеленский и США. НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Зачем? Как заявляют президенты Украины, под их управлением находится самая сильная армия Европы. К чему эти унизительные подачки?» — задаётся вопросом Руслан Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные военные поставки на Украину никак не способствуют мирному урегулированию конфликта на юго-востоке страны, а скорее наоборот, провоцируют Киев к тому, чтобы применить американское вооружение против жителей Донбасса.

«Это ещё раз доказывает, что США являются спонсором войны на Украине и подливают масло в огонь. Все делают для того, чтобы война продолжалась в Донбассе», — пишет Ruslan S.

Некоторые комментаторы отмечают, что поставки вооружения на Украину со стороны США очевидным образом показывают, что Киев отдал страну под полный контроль НАТО.

«Это не помощь. Это плавное завуалированное перевооружение украинской армии НАТОвским оружием. Объективно Украина уже под полным контролем Североатлантического альянса. Потихоньку и базы устроят, и ракеты поставят. Понятно, что не просто так, а чтобы вскоре применить», — предрекает Владимир Н.

Часть людей считает, что вооружение поставляется на Украину не для того, чтобы просто так пылиться. Его обязательно применят, и кровавый конфликт вновь разгорится на линии соприкосновения в Донбассе, пишут граждане.

«Значит, и российские добровольцы могут передавать Донбассу новое оружие. Значит, появится новый полигон для испытаний. А война продолжится. И пока Украина под управлением США, эта война не закончится. Но мы не позволим безнаказанно убивать наших людей в Донбассе», — считает Алексей Л.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Ряд пользователей указывает на то, что Америка не стремится пичкать Украину огромным количеством нового вооружения, а пытается списать ограниченное число старья. Но и этого может хватит для того, чтобы вновь вспыхнул конфликт.

«Вы уж так не драматизируйте. Подобная помощь — капля в море. Если бы США хотели действительно перевооружить ВСУ, то передали бы не на $60 миллионов, а на $60 миллиардов. Но, тем не менее, даже такая подачка может спровоцировать горячие украинские головы, чтобы применить обновки на мирных жителях Донбасса», — поделился своим мнением Иван Е.

Отдельные комментаторы отмечают, что Россия не станет стоять в сторонке, наблюдая, как ВСУ уничтожают жителей Донбасса, поэтому Киеву следовало бы задуматься, перед тем как применить американское вооружение.

«Помню, Грузию вооружили донельзя, и что? Один маленький российский «шаг» и пятки их сверкали. Аж как-то даже неудобно было. Поэтому нет никакого толку от предоставленной помощи», — указывает Sergei A.

«Видимо, стоит ждать очередного обострения ситуации на юго-востоке Украины. Масло подливают в огонь также экономические проблемы Киева, а также скорое начало президентской гонки, в которой у Зеленского очень слабые позиции», — написал Арсений Н.

Напомним, 22 октября пресс-служба министерства обороны Украины опубликовала в Facebook информацию о том, что Киев получил заключительную партию дополнительной «помощи» по безопасности от Вашингтона на $60 млн.