Париж, 23 октября, 2021, 23:37 — ИА Регнум. Участие в акциях протеста против санитарных пропусков и принудительной вакцинации во Франции приняли несколько десятков тысяч человек. Об этом 23 октября сообщает агентство Agence France-Presse со ссылкой на данные МВД страны.

(сс) Thomas Bresson Протесты во Франции

По последним данным, в городах страны прошла 171 акция, участие в которых приняли около 40 тыс. человек.

Отмечается, что в столице Франции участие в акциях приняли около 5 тыс. человек.

Как передавало ИА REGNUM, 16 октября во Франции несколько десятков тысяч человек приняли участие в акциях протеста против санитарных пропусков.