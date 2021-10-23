Лондон, 23 октября, 2021, 23:34 — ИА Регнум. Невеста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис заявила, что выдача ее жениха Великобританией в США была бы «непостижимой». Об этом сообщает РИА Новости.

thierry ehrmann Джулиан Ассанж

«После разоблачения того, что ЦРУ замышляло убить Джулиана в посольстве, было бы совершенно непостижимо, что Великобритания когда-либо согласится на экстрадицию», — приводит агентство слова Морис.

Напомним, в начале июля 2021 года высокий суд Лондона разрешил обжаловать решение британского суда, запретившего экстрадицию Ассанжа в Соединенные Штаты. Апелляция будет рассматриваться 27−28 октября 2021 года.