Бамако, , 23:23 — REGNUM В Мали с двухдневным визитом прибыла делегация Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом в субботу, 23 октября, сообщило Agence France-Presse.

Флаг Мали

В сообщении отмечается, что члены делегации в ближайшее время проведут консультации с руководством африканской страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября неизвестные атаковали конвой Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) возле города Тесалит. В результате происшествия погиб миротворец и еще четверо пострадали.