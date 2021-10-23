Москва, 23 октября 2021, 23:08 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала планы Украины по созданию пунктов прямой коммуникации с жителями Крыма, а также ДНР и ЛНР. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Реакция последовала на соответствующее предложение секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.
Напомним, в 2014 году власти Украины начали проводит в отношении Донбасса политику экономической блокады, в частности была прекращена выплата социальных пособий и пенсий.