Москва, , 22:55 — REGNUM То, что Российская Федерация предоставила Боливии вакцину от COVID-19 «Спутник V», ценят власти латиноамериканской страны. Об этом 23 октября заявил РИА Новости глава МИД Боливии Рохелио Майта.

Вакцинация Janssen.com

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«Мы (власти Боливии) высоко ценим, что смогли рассчитывать на вакцину «Спутник V», — заявил Майта.

Как передавало ИА REGNUM, 22 октября глава МИД Боливии Рохелио Майта на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что за российской вакциной «Спутник V» жители Боливии выстраивались в очередь, а сейчас по-прежнему выбирают её для защиты от COVID-19.