Киев, 23 октября 2021, 22:27 — REGNUM Представители украинского института правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной планируют обратиться в полицию с требованием перезахоронить останки известного советского разведчика Николая Кузнецова. Об этом сообщает ТАСС.
Руководство института требует перезахоронить останки разведчика в Екатеринбурге. В настоящее время его могила находится во Львове.
Напомним, ранее кассационный административный суд Верховного суда Украины обязал администрацию города Львов позволить родственникам разведчика перезахоронить его останки в Екатеринбурге.