Киев, 23 октября, 2021, 22:27 — ИА Регнум. Представители украинского института правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной планируют обратиться в полицию с требованием перезахоронить останки известного советского разведчика Николая Кузнецова. Об этом сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Руководство института требует перезахоронить останки разведчика в Екатеринбурге. В настоящее время его могила находится во Львове.

«Институт правовой политики и социальной защиты им. Ирины Бережной в понедельник, 25 октября, подаст заявление в Главное управление полиции Львова о совершении правонарушения мэром города Андреем Садовым, под руководством которого исполком горсовета, несмотря на решение суда, отказался дать разрешение на работы по перезахоронению. Мы будем добиваться возбуждения уголовного дела против Садового», — отметила в комментарии агентству директор института Елена Бережная.

Напомним, ранее кассационный административный суд Верховного суда Украины обязал администрацию города Львов позволить родственникам разведчика перезахоронить его останки в Екатеринбурге.