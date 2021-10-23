Киев, , 22:25 — REGNUM Отношения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили с женой Сандрой Рулофс окончены. Об этом заявила депутат Верховной рады Елизавета Ясько в эфире «Пятого канала».

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы (Ясько и Саакашвили) сделали заявление о том, что мы вместе, о том, что все минувшие отношения окончены и с моей стороны, и с его стороны уже давно, — сказала депутат Верховной рады. — Мы много месяцев вместе».

Как передавало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Елизавета Ясько выразила надежду на то, что Саакашвили в ближайшее время будет освобождён и выедет на Украину.