Депутат Рады Ясько заявила, что отношения Саакашвили с женой окончены
Киев, 23 октября, 2021, 22:25 — ИА Регнум. Отношения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили с женой Сандрой Рулофс окончены. Об этом заявила депутат Верховной рады Елизавета Ясько в эфире «Пятого канала».
Иван Шилов ИА REGNUM
Михаил Саакашвили
«Мы (Ясько и Саакашвили) сделали заявление о том, что мы вместе, о том, что все минувшие отношения окончены и с моей стороны, и с его стороны уже давно, — сказала депутат Верховной рады. — Мы много месяцев вместе».
Как передавало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Елизавета Ясько выразила надежду на то, что Саакашвили в ближайшее время будет освобождён и выедет на Украину.