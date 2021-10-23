Кейптаун, 23 октября, 2021, 21:56 — ИА Регнум. В связи с нехваткой электроэнергии в ЮАР возобновилось веерное отключение электричества. Об этом объявило руководство государственного электрохолдинга Eskom.

ЮАР

Перебои с электроэнергией вызваны многочисленными поломками оборудования на тепловых электростанциях.

«С 21:00 нынешней субботы (23 октября) до 05:00 ближайшего понедельника (25 октября) в ЮАР будет сокращена подача электроэнергии, так как на шести электростанциях произошли сбои в работе оборудования», — отметили в компании.

Напомним, с момента предыдущего отключения электричества на территории всей страны прошло 10 дней.