Москва, 23 октября, 2021, 21:38 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что страны-члены НАТО вновь стали жить по схемам холодной войны. Об этом он сообщил в эфире телеканала НТВ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«НАТО, проделав путь эволюции, оказался в ситуации 1949 года, фактически сегодня он живет по схемам холодной войны, главные усилия направлены на то, чтобы парировать так называемую «угрозу с Востока», — отметил Грушко.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее объявил о приостановке военной миссии НАТО в Москве.