Тбилиси, 23 октября, 2021, 21:37 — ИА Регнум. Михаил Саакашвили, осужденный в Грузии, никогда не будет привилегированным. Об этом, как передает Грузия Online, заявил 23 октября в Цагери премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам.

Rrnews.ru Михаил Саакашвили

«Кто ему мешает есть? Почему он голодает? — заявил Гарибашвили. — Я хочу сказать всем, что осужденный Саакашвили никогда не будет привилегированным».

По его словам, в Грузии нужно заботиться о нескольких тысячах заключенных, которые также содержатся в тюрьмах.

«Осужденный Саакашвили ничем не отличается, за исключением того, что он совершил гораздо более серьезные преступления перед нашей страной, нашего народа и нашего будущего, чем другие заключенные… — сказал Гарибашвили. — Саакашвили будет сидеть в тюрьме самое малое шесть лет».

Как передавало ИА REGNUM, ранее Михаил Саакашвили, арестованный 1 октября грузинскими властями, в тюрьме объявил голодовку.