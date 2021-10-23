Москва, , 21:32 — REGNUM Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин объявил об окончании учений Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Таджикистане. Об этом он сообщил во время церемонии закрытия учений.

ОДКБ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Завершившиеся масштабные учения в Таджикистане с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ стали одной из важнейших ответных мер на резкое обострение обстановки в Афганистане», — подчеркнул Лапин.

Командующий подчеркнул, что целью маневров стало стремление ответить на обострение обстановки в Афганистане.

Напомним, военные учения «Боевое братство — 2021» начались в Таджикистане 20 октября. В рамках маневров силы ОДКБ отработали задачи по подготовке и проведению совместных операций по локализации вооружённого пограничного конфликта.