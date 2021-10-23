Санкт-Петербург, , 21:43 — REGNUM Решением правительства Санкт-Петербурга с 30 октября 2021 года в Северной столице вводятся ограничения на работу предприятий общественного питания, розничной торговли, а также объектов развлечения и досуга. Кроме того, усиливается режим ограничений и в других сферах жизни города. Документ о внесении изменений в «антиковидное» постановление Смольного подписал 23 октября губернатор Александр Беглов.

Закрытое кафе Дарья Драй © ИА REGNUM

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Таким образом, с 30 октября по 7 ноября 2021 года в Петербурге запрещается:

1) работа предприятий общественного питания (кроме обслуживания на вынос и доставки, общепита на вокзалах, АЗС, а также за исключением производственных столовых);

2) деятельность объектов розничной торговли. Исключение составят аптеки, заправки для электромобилей, объекты без торгового зала, а также объекты торговли продовольственными товарами или непродовольственными товарами первой необходимости при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30%;

3) предоставление услуг салонов красоты (кроме парикмахерских услуг), косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, банных услуг (за исключением помывочных зон), ветеринарных услуг (за исключением услуг по оказанию экстренной ветеринарной помощи);

4) допуск посетителей в фитнес-центры, плавательные бассейны, аквапарки, океанариумы, аттракционы, ледовые катки, на объекты развлечения и досуга, а также в букмекерские конторы, помещения тотализаторов и их пунктов приема ставок. Также запрещается доступ посетителей в зоологические парки, за исключением территорий, расположенных на открытом воздухе.

5) доступ посетителей в детские игровые комнаты, детские развлекательные центры;

6) предоставление государственных, муниципальных и иных услуг в помещениях органов власти Санкт-Петербурга, госучреждений Санкт-Петербурга, в том числе в МФЦ (за исключением регистрации рождения, брака, расторжения брака, смерти);

7) проведение спортивных, физкультурных мероприятий (за исключением спортивных мероприятий, согласованных Роспотребнадзором;

8) проведение культурных и зрелищных (за исключением деятельности театров и музеев), конгрессно-выставочных, торжественных (в том числе торжественной регистрации брака), досуговых и иных мероприятий (в том числе мастер-классов, лекций, тренингов);

9) доступ посетителей в помещения библиотек, организаций, осуществляющих выставочную деятельность, организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, цирков, иных организаций исполнительских искусств, концертных залов и концертных площадок (за исключением деятельности театров и музеев);

10) деятельность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования. При этом реализация образовательных программ среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ и дополнительных общеобразовательных программ должна осуществляться исключительно дистанционно;

11) осуществление деятельности в сфере пассажирских перевозок внутренним водным транспортом.

Кроме вышеперечисленных, запрещается оказание услуг по организации мероприятий, запрещенных постановлением.

Размещение граждан в гостиницах, пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), иных объектах санаторно-курортного лечения и отдыха с 30 октября по 7 ноября 2021 года (а в домах отдыха — бессрочно) будет возможно только при наличии QR-кода или ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за три календарных дня.

С 30 октября по 7 ноября не менее 70% сотрудников государственных образовательных учреждений должны перейти на дистанционный режим работы. Частным образовательным организациям рекомендовано организовать работу аналогичным образом.

Музеи и театры смогут продолжить свою деятельность только при условии запрета доступа организованных групп детей и допуска остальных лиц при наличии QR-кода или справки о медотводе.

Сроки введения требований к наличию QR-кодов, за исключением музеев и театров, а также правил заселения в дома отдыха, остаются неизменными.

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Организации культуры (кроме театров и музеев), а также медицинские организации, оказывающие стоматологические услуги (кроме оказания экстренной помощи), не будут осуществлять свою деятельность с 30 октября по 7 ноября.

Детские сады могут работать с 1 по 3 ноября только в рамках дежурных групп.

Кроме того, по 7 ноября запрещается (временно приостанавливается) предоставление услуг по отдыху детей и молодежи и их оздоровлению в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, расположенных на территории Санкт-Петербурга.

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