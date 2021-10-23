Москва, 23 октября, 2021, 21:16 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб ЦСКА на своем поле обыграл самарские «Крылья Советов» в матче двенадцатого тура чемпионата России. Встреча, которая прошла 23 октября на «ВЭБ-Арене» в Москве, завершилась со счетом 3:1.

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В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Чидера Эджуке, Федор Чалов и Антон Заболотный. У проигравших мяч забил Иван Сергеев.

Отметим, что после двенадцати матчей в чемпионате России ЦСКА пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка. Футболисты «Крыльев Советов», в активе которых 16 баллов, находятся на восьмой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 23 октября футбольный клуб «Ростов» обыграл тульский «Арсенал» в домашнем матче двенадцатого тура чемпионата России. Встреча, которая прошла на «Ростов-Арене», завершилась со счетом 4:0.