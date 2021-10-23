Салехард, 23 октября, 2021, 21:10 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе налоговые поступления в бюджет за девять месяцев 2021 года составили 161,3 млрд рублей. Это на 23% выше аналогичного периода 2020 года, сообщает пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО.

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При этом налог на прибыль принёс бюджету Ямала 70,3 млрд рублей, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 33,9 млрд рублей, налог на имущество организаций — 55,7 млрд рублей, транспортный налог — 0,6 млрд рублей. Поступления от налогоплательщиков нефтегазовой отрасли составили 29,6 млрд рублей.

Отмечается, что рост поступления НДФЛ отражает восстановление уровня доходов граждан, а на положительную динамику нефтегазовых доходов повлияли восстановление экономики, возобновление спроса на нефть и нефтепродукты и, как следствие, рост цен на углеводороды на мировом рынке.