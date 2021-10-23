Вашингтон, 23 октября, 2021, 21:05 — ИА Регнум. В американском штате Джорджия на студенческой вечеринке произошла стрельба. Об этом 23 октября сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники в полиции.

Полиция

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел недалеко от университета в городе Форт-Вэлли. По последним данным, в результате происшествия погиб один человек, еще семь получили ранения.

О задержании подозреваемых не сообщается.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.