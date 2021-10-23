В США в результате стрельбы на вечеринке погиб один человек
Вашингтон, 23 октября, 2021, 21:05 — ИА Регнум. В американском штате Джорджия на студенческой вечеринке произошла стрельба. Об этом 23 октября сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники в полиции.
Полиция
По данным правоохранительных органов, инцидент произошел недалеко от университета в городе Форт-Вэлли. По последним данным, в результате происшествия погиб один человек, еще семь получили ранения.
О задержании подозреваемых не сообщается.
В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.