Москва, 23 октября, 2021, 20:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Об этом сообщили в пресс-службе канцелярии главы кабинета министров еврейского государства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Израиль

Российский лидер пригласил Беннета посетить Санкт-Петербург, глава израильского правительства принял приглашение.

«Президент России Владимир Путин позвонил сегодня, 23 октября 2021 года, премьер-министру Нафтали Беннету. Президент РФ пригласил премьер-министра с супругой посетить Санкт-Петербург. Премьер-министр принял приглашение и сказал, что будет рад нанести еще один визит», — отмечается в заявлении.

Напомним, Путин и Беннет провели переговоры 22 октября в Сочи, встреча продлилась свыше пяти часов.