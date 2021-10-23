Лондон, 23 октября, 2021, 20:47 — ИА Регнум. Почти 45 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2 выявили за последние сутки в Британии. Об этом 23 октября свидетельствуют данные правительства страны.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? — все новости»

По последним данным, заражение коронавирусом в Британии было выявлено у 44 985 человек, общее число выявленных носителей в стране достигло 8 734 934.

Отмечается, что в Британии от COVID-19 за последние 24 часа скончались 135 пациентов, общее число жертв эпидемии достигло 139 461.

Как передавало ИА REGNUM, 20 октября руководитель Центра по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) Рошель Валенски сообщила, что в США зафиксирован выявленный ранее в Британии новый штамм коронавируса «Дельта» AY4.2.