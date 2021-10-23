Москва, 23 октября, 2021, 20:40 — ИА Регнум. Народная артистка России Татьяна Бестаева, известная по ролям в фильмах «Семь стариков и одна девушка» и «Тени забытых предков», скончалась в возрасте 84 лет. Об этом 23 октября сообщили в пресс-службе Театра им. Моссовета.

Траур

«После продолжительной болезни скончалась … Татьяна Владимировна Бестаева, — говорится в сообщении. — Потеря невосполнима. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким. Светлая память».

О дате и месте прощания пока не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Башкирии скончался актёр национального молодежного театра им. Мустая Карима Евгений Лопатин.