Пекин, 23 октября, 2021, 20:13 — ИА Регнум. Сумма кассовых сборов фантастического фильма «Дюна» Дени Вильнёва в первый день проката в Китае (22 октября 2021 года) составила $6,5 млн. Об этом 23 октября сообщает портал Deadline.

Скриншот с YouTube «Дюна»

Во второй день показов (23 октября) фильм собрал в стране ещё $9,7 млн. Согласно прогнозам аналитиков, по итогам первых выходных общая сумма сборов фантастической ленты Вильнёва может составить более $20 млн.

Напомним, в США премьера «Дюны» состоялась 22 октября 2021 года. По состоянию на сегодня фильм собрал в мировом прокате около $129,7 млн.