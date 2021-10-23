Анкара, 23 октября, 2021, 20:11 — ИА Регнум. В топ-10 самых развитых экономик мира рано или поздно войдет Турция. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 23 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к функционерам правящей Партии справедливости и развития в провинции Эскишехир.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

«Турция рано или поздно достигнет заявленной цели по вхождению в топ-10 самых развитых экономик мира, — заверил турецкий лидер. — Усилия в данном направлении продолжаются с тем же упорством».

Как передавало ИА REGNUM, 21 октября турецкий министр торговли Мехмет Муш во время выступления на бизнес-форуме Турция — Нигерия в Абудже заявил, что товарооборот Турции и стран Африки достиг в 2020 году $25,3 млрд, тогда как в 2003 году он был в пять раз меньше и составлял $5,4 млрд.