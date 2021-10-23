Донецк, 23 октября, 2021, 20:11 — ИА Регнум. Мэр Донецка Алексей Кулемзин призвал манифестантов прекратить акцию у штаб-квартиры Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Я предлагаю эту акцию, которую вы здесь проводите, перенести в соцсети, тем более что вам удалось достичь результата — миссия ОБСЕ начала взаимодействовать с нами, проводить совместные мероприятия, и дальнейшей судьбой нашего товарища Андрея Косяка будут заниматься МИД Российской Федерации и Донецкой народной республики», — отметил глава города.

Напомним, акция протеста против захвата Косяка сотрудниками силовых ведомств Украины началась 15 октября. Безоружный офицер был взят в плен во время обеспечения контроля за соблюдением перемирия в районе КПП «Первомайск — Золотое».