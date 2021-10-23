Тегеран, 23 октября 2021, 20:04 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел телефонные переговоры со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства страны.
Дипломат поблагодарил своего коллегу за освобождение двух иранских водителей, арестованных в Азербайджане.
Напомним, ранее сотрудники правоохранительных органов Азербайджана задержали двух водителей грузовых автомобилей из Ирана при попытке проехать в Карабах из Армении. Арестованных обвинили в контрабанде.