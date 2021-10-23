Нижневартовск, Югра, 23 октября, 2021, 20:03 — ИА Регнум. В контракте на охрану Нижневартовской детской окружной клинической больницы, где мальчик выстрелил себе в голову из пистолета, пронесённого дедом, нет пункта о досмотре личных вещей посетителей медучреждения и требований к наличию металлодетекторов. Об этом сообщает портал 86.ru.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Охрана

Напомним, 22 октября 10-летний мальчик, который выписывался домой из онкологического отделения Нижневартовской детской окружной клинической больницы, выстрелил себе в голову из травматического пистолета. Оружие находилось в сумке его деда. Ребёнок прооперирован, находится в тяжёлом состоянии, но, по информации врачей, глаз ему спасти не удалось.

Журналисты портала в поисках ответа на вопрос — почему дед беспрепятственно пронёс оружие в детскую больницу — изучили контракт частного охранного предприятия «Фирменные стандарты безопасности» с больницей.

По информации издания, контракт охраны нижневартовской больницы был заключён 16 октября 2020 года на сумму 3,73 млн рублей. Средняя численность сотрудников организации — шесть человек. По данным «Контур.Фокуса», за последний год фирма заключила 40 контрактов на обслуживание больниц, поликлиник, школ, ЗАГСа, Нижневартовского госуниверситета и Центра борьбы со СПИДом. Выручка ЧОО «ФСБ» за 2020 год составила 63,6 млн рублей, чистая прибыль — 4,3 млн рублей.

Согласно контракту, который изучили журналисты издания, ЧОО «ФСБ» должно обеспечить в Нижневартовской детской окружной клинической больнице круглосуточную охрану на четырёх постах медучреждения. А именно, вести учёт посетителей, оказывать помощь маломобильным пациентам, предотвращать хищение материальных ценностей и несанкционированное проникновение на охраняемый объект. Досмотр посетителей, в том числе и металлоискателем, не предусмотрен. Причём обыск и досмотр, по словам специалистам, не предусматривается в контрактах ЧОП с больницами, так как это, по словам специалистов, противоречит Гражданскому кодексу и осложняет доступ в медицинское учреждение.