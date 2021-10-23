Лос-Анджелес, США, 23 октября, 2021, 19:56 — ИА Регнум. Джеймс Ганн опроверг информацию о том, что к проекту фильма «Стражи галактики 3» присоединилась актриса Даниэла Мелшиор. Публикацию режиссёр разместил 23 октября на своей twitter-странице.

Х/ф «Стражи Галактики», постер, 2014 г

Ганн сделал ретвит со страницы MCU Updates, которая опубликовала «новость», сопроводив его кратким комментарием «Ложь». Таким образом, режиссёр дал понять, что Мелшиор точно не будет участвовать в проекте его следующего фильма.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1451677599474794496

Для справки: Даниэла Мелшиор снялась в картине Ганна «Отряд самоубийц: Миссия навылет», премьера которого состоялась 5 августа 2021 года. Актриса исполнила в кинокомиксе роль преемницы грабителя банков Крысолова.