Новосибирск, 23 октября, 2021, 19:51 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 23 октября, за сутки зарегистрировано 4404 обращения из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Kazanfirst.ru ОРВИ

Отметим, что днём ранее, 22 октября, за сутки из-за ОРВИ было зарегистрировано 5013 обращений.

По данным оперативного штаба на утро сегодня, 23 октября, в регионе зарегистрировано 68 437 случаев заражения коронавирусом (+294 за сутки), 52 922 пациента полностью выздоровели (+152 за сутки), умерли 3274 человека (+9 за сутки).