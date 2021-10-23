Подгорица, , 19:49 — REGNUM Российскому бизнесмену и бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову дали политическое убежище в Черногории из-за решения прокуратуры Цюриха закрыть против него дела об отмывании денег. Об этом 23 октября сообщила адвокат Марина Русакова.

Черногория Иван Шилов © ИА REGNUM

«Один из основных документов, который сыграл решающую роль в предоставлении Тельману [Исмаилову] политического убежища, был представлен из прокуратуры Цюриха, закрывшей 5 января этого года уголовное дело об отмывании денег против предпринимателя», — цитирует её ТАСС.

По её словам, дело в Швейцарии закрыто, Исмаилову выплачена компенсация в размере более 15 тыс. швейцарских франков, а в «этом решении прокуратуры Цюриха указано на недостоверные сведения, представленные в обоснование российской стороной виновности бизнесмена». Именно это решение, которое было представлено Черногорскому суду, сыграло решающую роль, считает адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября Генпрокуратура России сообщила о том, что в Черногорию был направлен запрос о выдаче Исмаилова. Он находился в международном розыске с 2017 года за организацию заказных убийств. В Подгорице о задержании Исмаилова сообщили 1 октября. В черногорской столице бизнесмен жил в частном арендованном особняке. По сведениям СМИ, Исмаилов находится в дружеских отношениях с президентом Черногории Мило Джукановичем. Черногория предоставила бизнесмену политическое убежище.

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