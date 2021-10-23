Подгорица, 23 октября, 2021, 19:49 — ИА Регнум. Российскому бизнесмену и бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову дали политическое убежище в Черногории из-за решения прокуратуры Цюриха закрыть против него дела об отмывании денег. Об этом 23 октября сообщила адвокат Марина Русакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Черногория

«Один из основных документов, который сыграл решающую роль в предоставлении Тельману [Исмаилову] политического убежища, был представлен из прокуратуры Цюриха, закрывшей 5 января этого года уголовное дело об отмывании денег против предпринимателя», — цитирует её ТАСС.

По её словам, дело в Швейцарии закрыто, Исмаилову выплачена компенсация в размере более 15 тыс. швейцарских франков, а в «этом решении прокуратуры Цюриха указано на недостоверные сведения, представленные в обоснование российской стороной виновности бизнесмена». Именно это решение, которое было представлено Черногорскому суду, сыграло решающую роль, считает адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября Генпрокуратура России сообщила о том, что в Черногорию был направлен запрос о выдаче Исмаилова. Он находился в международном розыске с 2017 года за организацию заказных убийств. В Подгорице о задержании Исмаилова сообщили 1 октября. В черногорской столице бизнесмен жил в частном арендованном особняке. По сведениям СМИ, Исмаилов находится в дружеских отношениях с президентом Черногории Мило Джукановичем. Черногория предоставила бизнесмену политическое убежище.

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