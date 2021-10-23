Нью-Йорк, США, 23 октября, 2021, 19:43 — ИА Регнум. Хейден Кристенсен вернётся к роли Энакина Скайуокера (Дарта Вейдера) в сериале «Асока» онлайн-кинотеатра Disney Plus. Об этом 23 октября сообщает журнал The Hollywood Reporter.

BagoGames Звездные Войны. Лорд Дарт Вейдер

Пока продюсеры шоу не рассказали о том, как персонаж Кристенсена будет включён в повествование, отметим, что действие сериала про Асоку Тано будет происходить через пять лет после событий, показанных в фильме «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая», а значит уже после смерти Вейдера.

Розарио Доусон, которая исполнит в сериале главную роль, прокомментировала новость о назначении Кристенсена на роль на своей странице в Instagram, однако вскоре после этого актриса удалила публикацию.

Напомним, Хейден Кристенсен сыграл Энакина Скайуокера в фильмах Джорджа Лукаса «Звёздные войны. Эпизод II: Атака клонов» и «Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов». Он также озвучил этого персонажа в седьмом сезоне анимационного сериала «Звёздные войны: Войны клонов».