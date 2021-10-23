Ростов-на-Дону, 23 октября, 2021, 19:42 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ростов» на своем поле обыграл тульский «Арсенал» в матче двенадцатого тура чемпионата России. Встреча, которая прошла на «Ростов-Арене», завершилась со счетом 4:0.

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В составе победителей голевыми действиями отметились Кенто Хасимото, Али Соу, Дмитрий Полоз (пенальти) и Денис Терентьев.

Отметим, что после двенадцати матчей в чемпионате России «Ростов» пока занимает двенадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков. Футболисты «Арсенала», в активе которых также 12 баллов, находятся на тринадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 23 октября футбольный клуб «Нижний Новгород» уступил «Краснодару» в домашнем матче двенадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 1:4.